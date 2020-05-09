راقصة يابانية تتحول لمصممة أزياء لمواجهة أعباء كورونا: أحاول الحفاظ على لياقتي

تعيش الراقصة "آيا يوميكو"، في طوكيو، من مدخراتها المالية منذ شهر مارس الماضي، وهي تنتظر افتتاح الصالات والنوادي حيث تؤدي فيها عروضًا هزلية تتقاضى عنها الأموال التي تنفق بها على احتياجاتها.

لكن كان قرار رئيس الوزراء شينزو آبي هذا الأسبوع، كما نشر موقع "اليابان توداي"، هو تمديد حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا حتى نهاية مايو الجاري، وهذا يعني أن "يوميكو" يمكنها استخدام آخر احتياطياتها النقدية قبل أن تتمكن من العودة إلى العمل.

قالت الراقصة البالغة من العمر 40 عاما، التي تقدم عروضا تحت اسم "آية ميرميد"، لـ"رويترز": "لقد ادخرت ما يكفي احتياجاتي لمدة شهرين أو 3 أشهر، وبعد نقص أموالي، دفعني هذا إلى استخدام ماكينة خياطة قديمة لتصميم أزياء جديدة من الريش والفراء الصناعي ومواد أخرى، وأبيعها لجيراني مقابل بعض الأموال، وأحاول الحفاظ على لياقتي بالجري في الحديقة القريبة من منزلي".

وأضافت يوميكو، أنها كانت تجني ما يصل إلى 300 ألف ين شهريًا من عرضين في الأسبوع، وهذا يعني أنه لا تستطيع الاعتماد على المبلغ الذي تكسبه عادة في حالة التقدم بطلب للحصول على الإغاثة الحكومية، لأنه على الرغم من حزمة التحفيز التي أقرتها الحكومة اليابانية التي تصل إلى 110 تريليونات ين، فإن نمو الاقتصاد الياباني يتراجع، مع انخفاض إنتاج المصانع وقلة إقبال المستهلكين في طوكيو للمرة الأولى منذ 3 سنوات، حيث أصبح العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص مثل يوميكو، يحصلون على مساعدة مالية أقل من جانب الحكومة، وشهدوا بالفعل نقصا في دخلهم وتقلص مدخراتهم، متابعة: "الأشخاص مثلي لا يمكنهم الاعتماد على تلك الضمانات".