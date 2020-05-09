القومي للمرأة: استخدام الإيحاءات الجنسية بشكل كبير في 3 مسلسلات برمضان

قال المجلس القومي للمرأة، إنه رصد الأعمال التليفزيونية المقدمة في شهر رمضان للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في الانتاج الاعلامي لرمضان 2020 سواء على مستوى البرامج أو الدراما أو الاعلانات.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم، أن اللجنة رصدت استخدام الايحاءات الجنسية بشكل كبير في مسلسل اللعبة ورجالة البيت وأتنين في الصندوق واستخدام الألفاظ البذيئة وغير اللائقة من السيدات في بعض المسلسلات مثل مسلسل بـ 100 وش حيث جاء على لسان بطلة العمل "يابنت الكلب " موجهة إلى أختها ويا "ابن الكلب" للبطل ومسلسل "اتنين في الصندوق" جاء على لسان ممثلة أخرى "اقلعلك ملط، احطك في كرشي، شغل لبط" وغيرها الكثير من الألفاظ التي استخدمت.

وأوضح المجلس أن هناك بعض النقاط السلبية اللاتي أظهرت السيدات بشكل المرأة اللعوب التي تتلاعب بالرجل للحصول عليه حتى اذا كان متزوج او خاطب مثل مسلسل لما كنا صغيرين، فرصة تانية، خيانة عهد، فلانتينو، فضلا عن ظهور الكثير من أشكال التنمر هذا العام في بعض المسلسلات كمعايرة الأخت لأختها أو الزوجة لزوجها والأم لابنتها والنظرة الدونية للمهن الأقل مثل مسلسل ولاد إمبابة، البرنس، اتنين في الصندوق، رجالة البيت، سكر زيادة، حب عمري وعمر ودياب ويانا ياجدو وولاد إمبابة.

وشكل المجلس القومي شكل فرق بحثية مكونة من 270 طالب وطالبة من كلية الأداب بجامعة عين شمس لرصد شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان ، والبالغ عددها 26 مسلسل.

وتتمثل هذه المسلسلات فيما يلي ( خيانة عهد- سلطانة المعز – ب100 وش – ليالينا 80– ونحب تاني ليه – فرصة تانية – سكر زيادة – لعبة النسيان – القمر آخر الدنيا- جمع سالم- فلانتينو – الفتوة – البرنس –الاختيار– رجالة البيت – النهاية – لما كنا صغيرين – شاهد عيان – اتنين في الصندوق – عمر و دياب – ونسني – ولاد امبابة – حب عمري– اللعبة – واكلينها والعة ج 2 – يانا ياجدو ) وقد تم تحليل المسلسلات المنتجة محليا و المذاعة علي القنوات التالية : قنوات سي بي سي - قنوات الحياة - قنوات النهار- ON E - dmc - قنوات MBC - أبو ظبي – دبي - النيل للدراما.