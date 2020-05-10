أوباما يصف تعامل ترامب مع كورونا «بالفوضوي» في مكالمة مسربة

قال مصدر، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وصف أسلوب تعامل الرئيس دونالد ترامب مع وباء كورونا بأنه "فوضوي"، وذلك في مؤتمر عبر الهاتف مع أعضاء سابقين في إدارته.

وخلال اتصاله أمس الجمعة مع 3000 عضو بجمعية تحمل اسمه وتضم من خدموا في إدارته، حث أوباما أنصاره على الوقوف خلف المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، الذي يسعى لإزاحة ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.

وكان موقع "ياهو نيوز" أول من نشر محتوى هذه المكالمة لكن مصدرا مطلعا أكد لوكالة رويترز لاحقا صحة هذا المضمون.

وقال أوباما إن الانتخابات "مهمة للغاية لأن ما نواجهه ليس مجرد فرد أو حزب سياسي بعينه".

وأضاف "نحن في معركة مع تلك التوجهات طويلة المدى والتي تعني أن تكون أنانيا وصاحب عقلية قبلية ومثيرا للانقسام وتنظر الآخرب وصفه عدوا، وهو ما أصبح اتجاها أقوى داخل المجتمع الأمريكي".

ونأى أوباما بنفسه إلى حد كبير عن الجدل الدائر حاليا حتى عندما جرى تحميله وإدارته الديمقراطية المسئولية عن مجموعة متنوعة من المشكلات المتعلقة بتوفير إمدادات كافية لمحاربة الوباء

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من مليون و300 ألف إصابة بكورونا، إلى جانب أكثر من 79 ألف حالة وفاة.