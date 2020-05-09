مسؤول حكومي نيوزلندي بدون سروال خلال اجتماع رسمي «أون لاين»

تعرض عضو مجلس مدينة دونيدين النيوزلندية، لموقف محرج بينما كان مشهد العضو ديفيد بينسن طريفًا لدى زملائه في المجلس وهم يشاهدونه مرتديًا بذلة رسمية بدون سروال خلال لقاء زوم.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن ديفيد كان ينظف مكتبته بممسحة من الريش بينما لم يشعر أن الجميع يشاهده لتدب الفوضى في الاجتماع الرسمي.

وقال ديفيد، إنه رغم إحراجه من الموقف إلا أنه سعيد لرسم البسمة على وجوه زملائه.

وأضاف أنه كان نسي الكاميرا مفتوحة بينما كان ينهي بعض الأعمال المنزلية، إذ كان يرش حديقته الخاصة قبيل الاجتماع، وعندما بدأ اللقاء ارتدي جاكيت بذلة رسمي فقط، كما هو المعتاد لكثير من المسؤولين ولكن نسيانه الكاميرا هو ما سبب المشكلة.

وتابع أن ما حدث سيكون درسًا لطيفًا له كي لا يتجاهل الكاميرا ثانية.

يذكر أن ديفيد هو وزير سابق لنيوزلندا لحزب العمال بين عامى 1999 لـ2008.