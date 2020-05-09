هشام حنفي: بعض لاعبي الأهلي تآمروا علي ودفعوا أموالا للجماهير لسبي

أكد هشام حنفي نجم الأهلي السابق، أن هناك بعض لاعبي القلعة الحمراء، تآمروا عليه أثناء تواجده مع الأحمر، مشيرا إلى أن بعضهم دفع أموالا للجماهير من أجل توجه الشتائم له.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر "أون تايم سبورت":«هناك لاعبين تآمروا علي، وتفاجئت بعد رحيلي من النادي إن هناك لاعبين كانت تذهب لجماهير معينه، وبعد مشادة مع جوزيه وجدت جماهير داخل الأهلي تسبني في التدريب وهذا أمر لا يحدث أبدا».

وأضاف:«التتش القديم كان يسع 1000 متفرج تقريبا، 300 أو 400 مشجع، كانوا يشجعونني قبل مواجهة الزمالك، فجأة يسبوني وذلك كان عن عمد».

وأكمل:«في أحد المرات وكان جوزيه المدير الفني، قامت الجماهير بسبي في التدريب، وخرجت من الملعب بسبب ذلك».

وأتم:«علمت بعد رحيلي من النادي، من كان يدفع أموالا من أجل تشجيعه، وأيضا من أجل نرفزتي وحزنت كثيرا بعد ذلك».