وزيرة الصحة تتوجه للإسكندرية لمتابعة تجهيز مستشفيات الصدر والحميات لتحويلها إلى عزل

تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان صباح اليوم، السبت، إلى محافظة الإسكندرية في جولة تفقدية لمستشفيات "صدر المعمورة، حميات الإسكندرية، ومستشفى كوم الشقافة،



وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الجولة تأتي استكمالًا لجولات الوزيرة المستمرة لمتابعة تطوير ورفع كفاءة تلك المستشفيات، بحيث تقدم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة سوف تبدأ جولتها بمستشفى صدر المعمورة للوقوف على أعمال التجهيزات ورفع كفاءة المستشفى، وتتابع جولتها بتفقد مستشفى حميات الإسكندرية ثم مستشفى كوم الشقافة، وستتضمن جولة الوزيرة تفقد أقسام وأدوار المستشفيات المختلفة والسعة السريرية بكل مستشفى، مضيفًا أن الجولة سوف تشمل أيضًا متابعة سير العمل والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمة الطبية المقدمة لهم .

وتابع مجاهد أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر والبالغ عددها 34 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية، سيتم على 3 مراحل تباعًا من خلالها يتم رفع كفاءة شبكة الغازات وأعمال السباكة والكهرباء والصرف الصحي والدهانات بكل مستشفى وإمدادها بأجهزة التنفس الصناعي، لافتا إلى تبني مبادرة للتشجير والمساحات الخضراء بتلك المستشفيات، مضيفًا أن ذلك يتم بالتوازي مع الحفاظ على تقديم الخدمة الطبية لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة في أقرب وقت ممكن وتسليمها، كما أكد أيضا أنه جاري تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة تابلت بكل مستشفى لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيًا.