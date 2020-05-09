فيرلاين يوقف انتصارات جونتر في فورمولا ئي

تصدر باسكال فيرلاين، سائق ماهيندرا، من البداية للنهاية، ليفوز بالجولة الثالثة في سلسلة "تسابق من منزلك" الإلكترونية، في سباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية، اليوم السبت، ليضع حدا لانتصارات مكسيمليان جونتر، سائق بي.إم.دبليو أندريتي، في العالم الافتراضي.

وانطلق فيرلاين من المقدمة على حلبة موناكو الافتراضية، وتفوق على البلجيكي ستوفل فاندورنه سائق مرسيدس - صاحب مركز أول المنطلقين في السباقين الماضيين - بفارق 3.63 ثانية، بينما احتل مواطنه الألماني جونتر المركز الثالث.

وقال فيرلاين "البداية كانت مهمة للغاية... بعد ذلك تفوقت بفارق ضئيل، ثم حافظت على سرعتي.. بالنسبة لي كان سباقا سهلا".

ويتفوق جونتر الآن على فيرلاين، الذي سجل أسرع لفة في السباق، في الترتيب العام بفارق 21 نقطة.

ولجأت فورمولا ئي، مثل بطولات أخرى منها فورمولا 1، والفئة الأولى بالدراجات النارية، للسباقات الافتراضية لسد فراغ توقف رياضة المحركات، في خضم جائحة فيروس كورونا.

ويتنافس السائقون على أجهزة محاكاة من منازلهم حول العالم.

وقال فاندورنه، وهو سائق سابق في فورمولا 1 مثل فيرلاين "كنت محظوظا في المرور من المنعطف الأول.. بعد ذلك كان باسكال متقدما بالفعل بفارق ثانية ونصف، في نهاية اللفة الأولى، بسبب ما حدث".