فيرلاين يوقف انتصارات جونتر في فورمولا ئي

تصدر باسكال فيرلاين، سائق ماهيندرا، من البداية للنهاية، ليفوز بالجولة الثالثة في سلسلة "تسابق من منزلك" الإلكترونية، في سباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية، اليوم السبت، ليضع حدا لانتصارات مكسيمليان جونتر، سائق بي.إم.دبليو أندريتي، في العالم الافتراضي.
وانطلق فيرلاين من المقدمة على حلبة موناكو الافتراضية، وتفوق على البلجيكي ستوفل فاندورنه سائق مرسيدس - صاحب مركز أول المنطلقين في السباقين الماضيين - بفارق 3.63 ثانية، بينما احتل مواطنه الألماني جونتر المركز الثالث.
وقال فيرلاين "البداية كانت مهمة للغاية... بعد ذلك تفوقت بفارق ضئيل، ثم حافظت على سرعتي.. بالنسبة لي كان سباقا سهلا".
ويتفوق جونتر الآن على فيرلاين، الذي سجل أسرع لفة في السباق، في الترتيب العام بفارق 21 نقطة.
ولجأت فورمولا ئي، مثل بطولات أخرى منها فورمولا 1، والفئة الأولى بالدراجات النارية، للسباقات الافتراضية لسد فراغ توقف رياضة المحركات، في خضم جائحة فيروس كورونا.
ويتنافس السائقون على أجهزة محاكاة من منازلهم حول العالم.
وقال فاندورنه، وهو سائق سابق في فورمولا 1 مثل فيرلاين "كنت محظوظا في المرور من المنعطف الأول.. بعد ذلك كان باسكال متقدما بالفعل بفارق ثانية ونصف، في نهاية اللفة الأولى، بسبب ما حدث".