الشرطة الألمانية تلقي القبض على شخص مشتبه به قام بهجمات على محال تركية

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ألقت الشرطة الألمانية القبض على شاب - 25 سنة، لوجود شبهة قوية في قيامه بهجمات على محال تجارية لمواطنين من أصول تركية في ولاية بافاريا وتحفظت عليه في الحبس الاحتياطي.

ألقت الشرطة القبض على المشتبه به مساء أمس الجمعة عند محطة مولدورف الواقعة على مجرى نهر"إن".

وقال متحدث باسم مركز مكافحة التطرف والإرهاب داخل هيئة الادعاء العام بميونخ، مساء اليوم السبت، إنه صدر في هذه الأثناء أمر بالقبض على هذا الشخص.

وأفادت بيانات الشرطة بأن هذا الرجل كان لديه تذكرة سفر بالقطار وكان يحمل في حقيبته "مواد متفجرة".

وقالت الشرطة اليوم السبت إن هذا الرجل مشتبه به بقوة فيما يتعلق بتحقيقات فالدكرايبورج حول الهجمات على المحلات التركية.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية أول من نشر خبرا عن القبض على هذا الرجل.

وأعلنت الشرطة عن عقد مؤتمر صحفي بهذا الشأن في مدينة روزنهايم قبل ظهر غد الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة: "عثر خلال تفتيش أمتعة الرجل على مواد يمكن استغلالها في صنع متفجرات".

ولم تعلن الشرطة معلومات أخرى بشأن هوية الرجل، إلا أنها أفادت بأن "التحقيقات تجري حاليا في جميع الاتجاهات".

وبعد القبض على المشتبه به قام أفراد مكتب مكافحة الجريمة بتفتيش منزلين في بلدتي فالدكرايبورج وجراشينج الواقعة على نهر ألتس، وبرر المكتب ذلك بالقول: "كانت هناك أدلة على وجود مواد خطرة."

وكان عدد من المجهولين من بلدة فالدكرايبورج (التابعة لدائرة مولدورف على نهر إن) نفذوا منذ أبريل الماضي أربع هجمات على محال تابعة لمواطنين من أصل تركي.

واخترقت الحجارة التي رشقوا بها المحال زجاج النوافذ الخارجية لمطعم للوجبات السريعة ومطعم عادي، وصالون للحلاقة.

واشتعلت النار خلال ذلك في محل تركي لبيع الخضراوات، وأصيب خلال هذا الهجوم وهو الأكبر من نوعه في المنطقة ليلة 27 أبريل ستة أشخاص بجراح.

وقالت جهات التحقيق إن التحقيقات تجري بشأن أضرار مادية وإضرام حرائق والشروع في القتل، ولم تستبعد الشرطة وجود دوافع متطرفة خلف هذه الجرائم.