ميسي يقود فريق الموسم في الليجا للعبة «فيفا 20»

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اختارت شركة «EA Sports» المنتجة للعبة «فيفا»، اليوم الجمعة، فريق الموسم في الدوري الإسباني حتى الآن.

وأصدرت الشركة التي ترعى حقوق الدوري الإسباني، التشكيل المثالي لليجا، حتى الجولة الـ27، بعدما توقفت المسابقة منذ ما يقرب الشهرين، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء على رأس التشكيل للعبة «فيفا20» النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف الدوري، وكريم بنزيما هداف ريال مدريد، ولويس سواريز مهاجم برشلونة.

ويملك ميسي أعلى بطاقة في تشكيل هذا الموسم (99)، ومن بعده الثنائي لويس سواريز، وبنزيما، بنفس البطاقة (97).

فيما جاء الترتيب الكلي حسب الأعلى تقيمًا على النحو التالي:

1- ليونيل ميسي (برشلونة - 99)

2- كريم بنزيما (ريال مدريد - 97)

3- لويس سواريز (برشلونة 97)

4- رافائيل فاران (ريال مدريد -97)

5- سيرجيو راموس (ريال مدريد -96)

6- أنطوان جريزمان (برشلونة - 96)

7- توني كروس (ريال مدريد - 96)

8- نبيل فقير (ريال بيتيس - 96)

9- يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد - 96)

10- مارك تير شتيجن (برشلونة -95)

11- داني كارفاخال (ريال مدريد -94)

12- سانتي كازورلا (فياريال - 94)

13- فرينكي دي يونج (برشلونة -94)

14- جيرارد مورينو (فياريال - 93)

15- داني باريخو (فالنسيا -93)

16- مارتن أوديجارد (ريال سوسيداد - 92)

17- دييجو كارلوس (إشبيلية - 91)

18- يوري بيرشيتشي (أتلتيك بلباو - 89)

19- لوكاس بيريز (ديبورتيفو ألافيس -88)

20- لوكاس أوكامبوس (إشبيلية - 88)