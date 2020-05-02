مقتل 3 جنود عراقيين في هجوم لداعش قرب الحدود السورية

أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة جنود في هجوم لعناصر تنظيم داعش قرب الحدود السورية، غرب الموصل/400 كم شمال بغداد/.

وقال النقيب حسين علي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عناصر داعش هاجموا بعد ظهر اليوم نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي قرب الحدود السورية في قضاء البعاج/120 كم غرب الموصل/ فقتلوا ثلاثة جنود قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين يتسللون عبر الحدود، ويقومون بشن هجمات عديدة على القوات الأمنية العراقية والمدنيين.