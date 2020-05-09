مطالبات بتحسين الحماية ضد كورونا وظروف عمل أفضل في المجازر الألمانية

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بعد تفشي فيروس كورونا بين العاملين في المجازر الألمانية تعالت المطالبات برقابة أشد وبتحسين ظروف العمل بصورة أساسية في هذه المجازر.

وانتقدت كل من نقابات العاملين بالمجازر والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر الأحوال المزرية المستمرة منذ سنين في هذه المرافق وطالبوا بإنهاء ضغوط الأسعار العالية في إنتاج اللحوم.

وحث وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل السلطات القائمة على تشديد الرقابة على التجمعات وعلى اتباع إجراءات الحماية من خطر كورونا.

وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد النقابات الألمانية أنيا بيل اليوم السبت: "يجب أن تتخذ إجراءات أكثر من الإجراءات الحالية داخل المجازر، للتقليل من المخاطر على سلامة وصحة العاملين فيها".

وأشارت بيل إلى أن هذا القطاع لفت الأنظار منذ عدة أعوام من خلال ظروف العمل البائسة فيه، والآن بصفة خاصة لابد من حماية أكبر للعاملين به بما في ذلك من يدخلون ضمن أماكن مبيت جماعية.

وتم إغلاق مجزر في كويسفيلد بولاية شمال الراين ويستفاليا بصورة مبدئية حيث ظهرت فيه العدوى بصورة كبيرة.

ونادى اليوم السبت العديد من فرق مكاتب الصحة بالدائرة المحلية بإجراء الفحوص على العاملين بنظام الإقامة داخل هذه المجازر.