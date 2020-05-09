هشام حنفي: كنت قريبا من الانتقال للزمالك بعد الرحيل عن الأهلي

فجر هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، مفاجأة بانضمامه لنادي الزمالك بعد إعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال هشام حنفي في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت": "بعدما قررت الرحيل عن الأهلي، كانت علاقتي بحسام وإبراهيم حسن وحازم إمام طيبة، وهم يعرفون إمكاناتي".

وأضاف: "حازم إمام طالباني بخوض تدريبات معه في معسكر النادي بالأكاديمية البحرية، وكان موجود محمود سعد، في جهاز نادي الزمالك، وهو يكره من ينتمي للأهلي".

وأكمل: "وبالفعل ذهبت مع حازم إمام وخضت ثلاثة أيام وتمرينتين مع نادي الزمالك، لكني (ملقتش نفسي) وكان صعب أكمل في الفريق على الرغم من نجومه الذين كانوا متواجدين في الجيل وقتها".

واستكمل: "رفضت عرض الزمالك لأني لم أجد نفسي ولأني تربيت في الأهلي منذ سن 11 عاما ومثلما كان صعب على حازم امام اللعب للاهلي، كان يصعب علي ذلك أيضا".

وتابع: "كانت هناك عروض كثيرة في ذلك الوقت من انبي والاسماعيلي وحرس الحدود، وقررت الرحيل عن الزمالك، على الرغم من مكتبة بشير التابعي لي، إلا أني قررت الرحيل، ولم اسمح لاحد ان يصورني في النادي".

وعن تفاصيل مكالمة محمود الخطيب وقتها .. أجاب: "بعدما رحلت عن الزمالك أجريت اتصالا بالخطيب طلبت منه أن أعلن اعتزالي في مباراة احتفالية، وأكد لي اني أتحدث مع طارق سليم، كان مشرف عام على قطاع الكرة، وفشلنا في تجديد عقدي".

وأتم: "وبعدها تحدثت معي حلمي طولان، ولعبت لحرس الحدود وقضيت افضل فترات حياتي، وقبل اعلاني الاعتزال رسميا لعبت 8 سنوات، من الحرس للاتحاد السكندري".