أطباء شيخوخة في ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية



في ظل تخفيف القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي في ألمانيا، أكد خبراء متخصصون في طب الشيخوخة أنه لا توجد مشكلة حاليا في زيارة الأطفال للأجداد شريطة مراعاة قواعد السلامة الصحية للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، هانز يورجن هيبنر: "زيارة الأحفاد للأجداد لفترة محدودة، وبدون تلامس جسدي ومع الالتزام بكافة قواعد السلامة الصحية المعروفة ليس فيها مشكلة بالتأكيد".

وأضاف يورجن: "نعلم جميعا حجم معاناة الأسر، وخاصة الأجداد من عدم قدرتهم على الالتقاء معا، لكن لا بد من التروي حتى لا نخاطر بالاضطرار لإعادة تطبيق القيود".

واتفقت الحكومة الاتحادية والولايات مؤخرا على تمديد قيود الاختلاط الاجتماعي حتى الخامس من يونيو المقبل على نحو مبدئي، مع التخفيف الذي يسمح بلقاء أهل مسكنين معا.

وكانت القواعد المشددة تسمح بمرافقة الشخص في الأماكن العامة لواحد آخر فقط من من خارج مسكنه، أو مع أشخاص من داخل مسكنه.