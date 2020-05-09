تعليم الشرقية تبدأ تسلم أبحاث طلاب مراحل النقل -صور

بدأت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، اليوم السبت، استلام المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه جرى توفير مقاعد لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، مع تطهير وتعقيم أماكن استلام البحوث وعدم ربط تسليم المشروعات بآية مصروفات.

وأشار وكيل الوزارة، في بيان له، أن تسليم المشروعات البحثية للطلاب سيكون عبر صفحة المديرية والإدارات التعليمية، وتستمر حتى يوم السبت المُقبل، مؤكدًا عدم ربط تسليم المشروعات البحثية الورقية بأية مصروفات أو رسوم وتبرعات وإعلان شعار بلوحة الاعلانات، وأنه لا يوجد أية رسوم لاستلام الأبحاث.