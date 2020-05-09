إيمري: مبابي قادر على خلق عصر من النجاح في ريال مدريد

ليس هناك أدنى شك لدى الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني السابق لفريقي أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، أنه بمقدور كيليان مبابي، نجم الأخير، خلق حقبة من النجاح في ريال مدريد.

وتولى إيمري تدريب مبابي في باريس سان جيرمان في 2017/2018 حيث توج الثنائي معًا بالعديد من الألقاب، ويعتقد المدير الفني الإسباني أن الفرنسي الشاب يمتلك الموهبة اللازمة لخلق فترة مذهلة في ريال مدريد إذا ما قرر أن يخوض تلك التجربة.

وفي حواره مع صحيفة «آس» الإسبانية، قال إيمري:" بالطبع لديه القدرة على خلق عصر من النجاح في مدريد".

وتسائل:" ماهو الدوري الذي سأنصح به مبابي للعب فيه؟ عندما كنت في فرنسا أحببت رؤيته وهو يلعب، وكنت سعيدًا للغاية لتمكني من رؤيته عن قرب، وعندما ذهبت إلى انجلترا كنت أحب أن أراه يلعب بالبريميرليج، وإذا عدت إلى أسبانيا آمل أن اراه يلعب بالليجا الإسبانية".

وأشار:" أعتقد أنه سيكون هناك بعض الأشياء حول تواجده في باريس سان جيرمان، ربما تمنحه ما يحتاج إليه، وربما لا تمنحه أشياء أخرى يريدها".

وواصل:" ربما يكون ريال مدريد قادرًا على تقديم بعض الأشياء لمبابي التي يفتقدها في باريس، فنحن محظوظون أن لدينا إثنان من أفضل الفرق في العالم، ريال مدريد وبرشلونة، وعلى المستوى الشخصي أود أن يظلوا بإمكانهم التعاقد والحصول على أفضل اللاعبين في العالم".