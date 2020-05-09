رئيسا البرلمان والحرس الوطني في الكويت ينعيان الطبيب المصري المتوفي جراء كورونا

نعى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، الطبيب المصرى طارق مخيمر، الذى توفي أمس جراء إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)؛ ليكون أول طبيب بالكويت توافيه المنية بسبب الفيروس.

وقال الغانم - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة أحد الأبطال البواسل، الذي عمل بكل جِد وإخلاص وتفان ٍفي الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الطبيب المصري الدكتور طارق حسين مخيمر، الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بالفيروس، اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن جانبه، تقدم رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ سالم العلي الصباح، ونائبه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بأحر التعازي إلى وزير الصحة الكويتي وكافة العاملين في الصفوف الأمامية، لوفاة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى زين الدكتور المصري طارق حسين مخيمر، والذي وافته المنية جراء إصابته بفيروس "كورونا".

وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، والبعثة الدبلوماسية، قد نعوا أمس بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور المصري الراحل طارق مخيمر، أول طبيب يلقى ربه في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس "كورونا" بالكويت، مقدمًا بذلك روحه الغالية في سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها، ولو على حساب أنفسهم.

وتقدم القوني بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمده برحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن ما قدمه من تضحية، ستضاف لسجل ممتد للتلاحم بين شعبي البلدين الشقيقين، وتمثل نموذجا مشرفاً لأبناء الجالية وإخلاصهم في عملهم بدولة الكويت الشقيقة.