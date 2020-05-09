الداخلية السعودية: تخفيف الإجراءات الاحترازية عن 5 أحياء بالمدينة المنورة

قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، رفع الإجراءات الاحترازية في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، بني خدرة، جزء من الإسكان) بالمدينة المنورة، وذلك اعتباراً من اليوم السبت والسماح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله إن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.