رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا: مادورو يسعى لتصفية خصومه



ذكر رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان جوايدو، أن خدعة الغزو الفاشل التي وقعت في الثالث من مايو، كانت من ترتيب نظام نيكولاس مادورو لسجن واغتيال خصومه.

وقال جوايدو، في حديثه بمقطع فيديو، نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، إن نظام مادورو اعتاد استخدام خدعة الغزو لجذب المتآمرين في الخارج لدعم فنزويلا حبس وقتل المعارضين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتابع: "لقد اخترعوا أعذارا جديدة للإبقاء على الاضطهاد وإلقاء القبض علي"، مضيفا: "ليست هناك حاجة لأن يحرر المرتزقة الأجانب فنزويلا، حيث تسود مشاعر من السخط بين قوات الجيش والشرطة".

كان المدعي العام الفنزويلي طارق وليم صعب، قد كشف أمس الجمعة عن توجيه اتهامات ضد مواطنين أمريكيين تم اعتقالهما لمحاولات توغل مزعومة والتخطيط للقبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وسيواجه الاثنان، اللذان تم تحديد هويتهما بأنهما ليوك دينمان وايران بيري، اتهامات تشمل الإرهاب والتآمر وتهريب أسلحة حربية والاتجار فيها.

وقال صعب إن ما مجموعه 31 شخصا قد تم اعتقالهم إثر محاولات توغل قبالة الساحل منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ووردت تقارير بأن ثمانية أشخاص قتلوا في اشتباك جرى بين المتوغلين المزعومين وقوات الأمن.

وقال صعب إن المعتقلين الفنزويليين يواجهون تهما من بينها الإرهاب والخيانة وتجارة السلاح وتمويل الإرهاب.

وكان مادورو قد كشف علانية عن مقطع مصور، يعترف فيه شخص عرف نفسه بأنه دينمان، بأنه قام بتدريب فنزويليين في كولومبيا، وأنه سافر مع بيري إلى فنزويلا وكانا يخططان لتأمين مطار كاراكاس بحيث يمكن إرسال طائرة لنقل مادورو إلى الولايات المتحدة.

وزعم أنه كان يتصرف بموجب أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونفى ترامب اليوم الجمعة مجددا أي تورط، قائلا: "ليس لنا علاقة بذلك.. لم أرسل مجموعة صغيرة للغاية . كان سيطلق عليها جيشا. هذه مجموعة مارقة ذهبت إلى هناك".