نائب عراقي: البرلمان يستأنف جلساته قريبا لمراقبة عمل الحكومة

أكد برلماني عراقي، اليوم السبت، أن مجلس النواب سيعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على إيجاد آلية لاستئناف جلساته بغية مراقبة عمل الحكومة وتشريع القوانين التي تحتاجها.

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم عن النائب في كتلة صادقون البرلمانية عبد الأمير تعيبان الدبي قوله إن "مجلس النواب تحمل طيلة الفترة السابقة وهو مازال يتحمل مسؤولية التصدي لجميع الملفات المهمة في العملية السياسية وباقي القطاعات الاساسية والتحديات الحاصلة بالبلد".

وأضاف أن "هنالك العديد من الأزمات التي يتصدى لها مجلس النواب في مجالات الصحة والاقتصاد من خلال العمل المستمر اليومي والأسبوعي والشهري للجانه البرلمانية رغم صعوبة الأوضاع في ظل وباء كورونا".

وأوضح الدبي أن "مجلس النواب وبعد أن نجح في تجاوز واحد من أهم الملفات المهمة وهو ملف تمرير الحكومة الجديدة، فهو سيعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، على مناقشة وايجاد ألية معينة بغية استمرار جلساته لمراقبة عمل الحكومة وتشريع القوانين التي تحتاجها للعبور بالبلد إلى بر الأمان".

كان البرلمان العراقي قد منح أول أمس الخميس الثقة إلى 15 حقيبة وزارية في حكومة مصطفى الكاظمي الجديدة، وامتنع عن التصويت على 5 وزارات هي التجارة والزراعة والعدل والثقافة والهجرة والمهجرين، لعدم القناعة بالمرشحين لها، فيما تم تأجيل البت في مصير وزارتين هما النفط والخارجية لعدم تقديم مرشحين لهما.