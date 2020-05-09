قال الفنان صبري فواز، إن السبكي أنتج العديد من الأعمال الفنية الجيدة، معقبًا: «الناس يتابعون مسلسل رمضان كريم حتى اليوم، وهو من إنتاج السبكي 2017».

وأضاف أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أن السبكي مثله كباقي المنتجين أنتج الأفلام الضعيفة والمتوسطة والجيدة، نافيًا أنه أخل بواجهة السينما المصرية في العالم العربي.

وتابع: «السبكي كان يصرف على المهنة من جيبه، ولم يكن سمسارًا للموزعين في الداخل والخارج»، مضيفًا أن السبكي يعطيه أجره دون أن يطلبه.

وشارك في بطولة مسلسل رمضان كريم كل من سيد رجب وريهام عبدالغفور وروبي وشريف سلامة ومحمود الجندي وسلوى عثمان وصبري فواز، وإنتاج كريم وخالد السبكي، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.