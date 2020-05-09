ما زال الصينيون واليابانيون والشعوب الأسيوية برمتها تعاني من العنصرية وجرائم الكراهية بسبب فيروس كورونا، الذي اندلع من مدينة ووهان الصينية، في نهاية يناير الماضي، وانتقل إلى الدول والبلدان، ليصيب 4 مليون شخص، بحلول مايو الجاري، يودى بحياة أكثر من 250 ألف آخرين حول العالم.

ففي بريطانيا، ارتفع معدل جرائم الكراهية ضد الصينيين في الأشهر الأخيرة، إذ كشفت قوات الشرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة عن وصول عدد جرائم الكراهية ضد الصينيين خلال أزمة تفشي فيروس كورونا إلى ما لا يقل عن 267 مخالفة، تم تسجيلها بين يناير ومارس الماضيين، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وشملت جرائم الكراهية ضد الصينيين الاعتداءات والسطو والسرقة والمضايقات والتحرش والأضرار الإجرامية، لترتفع بمعدل ثلاث مرات تقريبًا عن العامين السابقين، بالرغم من أن 70% من جرائم الكراهية في العام الجاري لم تسجل جنسية الضحية، وفقا لبيان الشرطة.

وسجلت شرطة النقل البريطانية 49 جريمة كراهية ضد الضحايا الصينيون واليابانيون ومواطني جنوب شرق آسيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث تم إيذاء الضحايا لفظيا بسبب فيروس كورونا.

فقيل لضحية "عد إلى بلدك، لديك فيروس في جسدك"، وقيل لضحية أخرى "سألتقط فيروس كورونا منك"، وبدأ البعض في إساءة معاملة الضحايا الذين يرتدون أقنعة الوجه وقالوا إن عليهم: "العودة إلى حيث أتوا، من الصين أو اليابان."

وسجلت شرطة العاصمة لندن 63 جريمة كراهية ضد الصينيين في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بـ 23 جريمة كره ضد الضحايا المنتمين لجنوب شرق آسيا في نفس الفترة في جنوب يوركشاير، و19 جريمة كراهية سجلتها شرطة إسكس.

وشملت الجرائم حادثة اقترب فيها مشتبه به من الضحية وقال "كمامتك لا تعمل أنت صيني"، قبل تهديده بالعنف ورفع قبضته، فيما شهدت جريمة أخرى مشتبهًا يقترب من امرأة في الشارع ويسعل في وجهها، حيث تعتقد الضحية أنها استهدفت بسبب عرقها الصيني.