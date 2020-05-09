شركة أمريكية تطلق جهازا لتطهير المواد الغذائية

أطلقت شركة "لوج 9 ماتريال" للتكنولوجيا النانوية، التي تهدف إلى إحداث ثورة في قطاع الطاقة بدون انبعاثات، جهازًا خاصًا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومسببات الأمراض الأخرى من أسطح المنتجات المختلفة، حيث يمكن استخدام الجهاز المسمى "كورونا أوفين" لتطهير الأقنعة ومعدات الوقاية الشخصية ومعدات المستشفيات وحتى البقالة.

يبدو الجهاز وكأنه فرن ميكروويف، يحتوي على غرفة مزودة بأشعة فوق البنفسجية مرتبة بطريقة محددة يمكنها تطهير أي شيء موضوع بداخله، ويعتمد التصميم على مكافحة الطرق الفيروسية من قبل المعهد الوطني للطاقة والأمراض المعدية في الولايات المتحدة.

يقول مؤسس الشركة أكشاي سينغال: "إذا سقطت شدة معينة من ضوء الأشعة فوق البنفسجية على سطح، يمكن أن يقتل الفيروس التاجي"، ويضيف: "لا يمكن لأحد أن يفكر في استخدام أدوات صالون التجميل كالأستشوار في قتل الفيروسات، لأن الفرق هو أن أداة الصالون لا تحتوي على كثافة عالية من الأشعة فوق البنفسجية مثل (كورونا أوفين)، وتقتل فقط بالبكتيريا وليس الفيروسات".

على الرغم من أنه يمكن استخدامه أيضًا لتطهير المواد الغذائية مثل الفواكه والخضروات وحزم المواد الأساسية مثل الحليب ومحال البقالة، إلا أن استخدامها الأكبر يكون في المستشفيات، وطبقا لحديث مؤسس الشركة كما نشر موقع "نيو إنديا أكسبريس": "لقد طلب إعلان أصدرته (AIIMS) مؤخرًا من الموظفين إعادة استخدام الأقنعة بسبب النقص، ويعد إعادة استخدامها بدون تعقيم خطرا كبيرا، حتى رجال الشرطة يستلمون قناعا واحدا لاستخدام الشهر بأكمله"، لذلك من المهم استخدام هذا الجهاز في تلك المؤسسات، لأنه يقوم تقنية التلامس التي تنتظر الحصول على براءة الاختراع بتطهير القناع تمامًا بمجرد وضعه داخل الغرفة لمدة تقل عن 10 دقائق.

هناك 3 أنواع مختلفة من المنتج، ومتوفر في حجمين هما 20 و33 لترًا، بينما يتوفر الموديل المحمول الذي يعمل بالبطارية في 20 لترًا، وتعد خاصية وجود ضوء "UVC" الذي لا يحتوي على عمق اختراق للأشياء، أثبتت الدراسات أن هذا الجهاز لا يضر المواد الغذائية، ويتم استخدام هذا الضوء أيضًا لتعقيم العصائر الباردة في جميع أنحاء العالم.