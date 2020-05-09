تسجيل إصابة جديدة بكورونا في الوادي الجديد: ارتفاع الإجمالي لـ41 حالة

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت ظهور حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمركز الداخلة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 41 حالة، بالإضافة إلى سلبية 280 حالة من المخالطين للحالات المصابة، وتعافي 6 حالات وخروجهم من الحجر الصحي.

وأضاف أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للمصابين في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، ومتابعة تلك الأسر من خلال فرق الطب الوقائي للبدء في إجراءات تخفيف ورفع العزل عنهم بعد التزامهم بفترة العزل المقررة، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وتابع أنه لابد من مساندة المواطنين لجهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالبيانات الرسمية وعدم نشر أو تداول أخبار أو معلومات عن أزمة فيروس كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الصحة والمحافظة.