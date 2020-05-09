في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتخوف الكثير من المرضى من الذهاب إلى العيادات أو المستشفيات للكشف على بعض الأمراض البسيطة، دشن شاب مصري، وهو فادي صلاح، رائد أعمال أداة رقمية جديدة تحمل اسم «عيادة أونلاين»؛ لتمكين الأطباء من إجراء الكشوفات عبر الإنترنت.

وقال فادي صلاح، في تصريحات لـ«الشروق»، إن فكرة إنشاء «عيادة أونلاين»، جاءت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي جعلت الكثير من الأطباء غير قادرين على ممارسة عملهم ومقابلة المرضى بشكل طبيعي؛ إما بسبب مواعيد حظر التجوال أو تخوف المرضى من زيارة المنشآت الطبية.

وأضاف «من هنا فكرنا في تطوير منتج رقمي، يمكّن الأطباء من إجراء الكشوفات والمتابعات عبر الإنترنت، في التخصصات والحالات التي لا تحتاج إلى زيارة الطبيب أو استخدام أجهزة طبية في الفحص والعلاج، مع وجود جدول للحجز وتنظيم المواعيد وإمكانية الدفع الإلكتروني لقيمة الكشف».

وفيما يتعلق بآلية عمل الـ«عيادة أونلاين»، أوضح أنه يمكن للمرضى حجز الفحوصات الطبية عن طريق الموقع الإلكتروني للطبيب، واختيار المواعيد المناسبة لهم من جدول الطبيب، ثم دفع قيمة الكشف إما عن طريقة بطاقة الائتمان أو منافذ خدمة «فوري»، مضيفًا أنه في الموعد المحدد ينضم الطبيب عبر خاصية الفيديو بشكل مباشر مع المريض ليقوم بإجراء الفحص.

وتوقع فادي أن تساهم الـ «عيادة أونلاين» في تغطية أكثر من 80% من حالات الكشف والمتابعة، التي لا يحتاج فيها المرضى إلى زيارة الطبيب، معربًا عن أمله في أن يتحول هذا الحل إلى نمط طبيعي في مجال الفحوصات الطبية بعدما يعتاد عليه الأطباء والمرضى بسبب الأزمة الحالية، لأنه أسهل وأكثر تنظيمًا لكل من الطبيب والمريض.