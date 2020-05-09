في لقطات مأساوية أظهرتها مقاطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الصينية، ظهر المسؤولين ورجال الشرطة وهم يحفرون في المقابر لإخراج مواطنة صينية مغطاة بالطين والأتربة، دفنت حية لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تحدد قوات الشرطة مكان وجودها بصعوبة.

وأنقذت الشرطة في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، المرأة الصينية، البالغة من العمر 79 عاما، بعد أن تركت مدفونة في المقبرة بدون طعام أو ماء لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يتم انتشالها وهي على قيد الحياة من مقبرة جنوب مدينة جينجبيان بمقاطعة شنشي الصينية.

وتم انقاذ المرأة الصينية بعد أن أبلغت زوجة إبنها عن اختفائها، صباح يوم الثلاثاء الماضي، موضحة أن زوجها، الذي لم يذكر أسمه، أخرج والدته، مساء السبت من المنزل، لكنها لم تعد، وفقا لصحيفة "سكاي نيوز" البريطانية.

وبحسب ما قالته الزوجة فإن الابن أرسل والدته المشلولة لقضاء بعض الوقت مع أقاربه، ولكن زوجته ارتابت في أمرها بعدما اتصلت بأقاربهم لتطمئن عليها ولم تجدها، لتبلغ الشرطة عن اختفاء حماتها.

وبدأت شرطة جيانجبيان التحقيق في اختفائها، وتم استدعاء ابنها البالغ من العمر 58 عاما إلى مركز الشرطة، الذي اعترف بأنه دفن والدته في قبر مهجور جنوب المقاطعة، بعد ملله من الاعتناء بها، بحسب بيان رسمي للشرطة.

وعندما وصل الضباط إلى موقع المرأة الذي دلهم عليه ابنها، سمعوا صرخة خافتة طلبا للمساعدة، من المرأة التي لا تستطيع التحدث أو الكلام أو الصراخ بسبب حالتها الصحية بعد إصابتها بالشلل، وبمجرد إيجاد الحفرة التي دفنت فيها المرأة تمكنت قوات الشرطة من إخراجها بعد ثلاثة أيام قضتها تحت التراب بدون أكل أو ماء.

وفيما تم نقل الأم إلى المستشفى للعلاج، حيث لا تزال في حالة مستقرة، تم اعتقال ابنها لدفن والدته المشلولة وهي على قيد الحياة، ووجهت إليه تهمة محاولة القتل وظل رهن الاحتجاز بقسم الشرطة لاستكمال إجراءات القضية.