احتفل "فريدي بلوم" من جنوب إفريقيا، أمس الجمعة، بعيد ميلاده الـ116، غير مهتم بوباء كورونا، مُتذكرا شقيقته التي توفت إثر وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918.

ويقول "بلوم"، لـ"فرانس 24"، إنه لم يبلغ ذلك العمر إلا بتوفيق من الله؛ ليصبح هو أطول الأشخاص عمرا على وجه الأرض.

وحطم "بلوم"، الرقم القياسي الذي حققه معمر بريطاني مارس الماضي، والذي بلغ 112 عاما رغم أن موسوعة "جينيس" لم تسجل "بلوم" لديها حتى الآن.

وولد "بلوم" في مدينة أديليت الجنوب إفريقية بولاية كيب عام 1904، لتستمر نشأته بنفس المنطقة حول جبال ونتربيرغ.

وفي عيد ميلاده، يلهو الأطفال من أحفاد "بلوم" حوله، بينما يزوره الجيران في حديقة بيته ليغنوا له أغاني عيد الميلاد.

وعمل "بلوم" طوال حياته كمزارع في ضواحي العاصمة كيب تاون، بينما التقى زوجته جانيت ذات الـ86 عاما، منذ 50 سنة، في حفلة رقص، حينما أعجبت به وعاشا معا لينتقلان لمنطقة ديلفت منذ 3 عقود.

ويقول بلوم، إن أمنية عيد ميلاده أن يحصل على سجائر؛ نظرا لمنعها في جنوب إفريقيا من ضمن إجراءات السيطرة على كورونا، مضيفا في كلامه عن الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوسا، الذي أصدر القرار: "هو لا يفقه ما يفعل".

ويتابع بلوم أنه توقف عن زيارة الأطباء منذ عامين؛ لأنه لا يحب ذلك النشاط، بينما تقول زوجته جانيت إنه يعتاد سرقة أقراص دوائها ليتناولها.

وتقول جازمين تورين، ابنة زوجة بلوم عنه، إن له دور كبير في حياتها، بينما تضيف أنه شخص يستيقظ فجر كل يوم ليذهب للعمل بدراجته، وهو شخص محب للحيوانات والزراعة.

ولم ينجب بلوم أي أطفال، بينما تبنى ابنته التي سماها جانيت بنفس اسم زوجته.