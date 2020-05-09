مقتل 6 جنود باكستانيين في انفجار قنبلة قرب الحدود الإيرانية

قال الجيش الباكستاني إن ستة جنود على الأقل قتلوا جراء انفجار قنبلة في جنوب غربي باكستان بالقرب من الحدود الإيرانية.

ووقع الهجوم في وقت متأخر من يوم الجمعة حينما استهدف متشددون مركبة تابعة لحرس الحدود بجهاز متفجر يدوي الصنع يتم التحكم فيه عن بعد وذلك على بعد 14 كيلومترا من الحدود الإيرانية في محافظة بلوشستان.

ووقع الحادث في منطقة مكران بينما كانت القوات الباكستانية تقوم بتفتيش طرق من المحتمل استخدامها من قبل متشددين في منطقة الحدود الجبلية. وقال الجيش الباكستاني في بيان إن ستة جنود قتلوا بينهم ضابط برتبة رائد.

وتعد محافظة بلوشستان المحاذية لأفغانستان وإيران أكبر محافظات باكستان لكنها من أكثر المحافظات اضطرابا.