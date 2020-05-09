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توقعات بمشاركة الآلاف في مظاهرة ضد قيود كورونا في شتوتجارت بألمانيا

قيود كورونا بألمانيا
قيود كورونا بألمانيا
د ب أ
نشر فى : السبت 9 مايو 2020 - 1:23 م | آخر تحديث : السبت 9 مايو 2020 - 1:23 م

من المتوقع أن يشارك آلاف الأشخاص في مظاهرة بمدينة شتوتجارت الألمانية، اليوم السبت، ضد القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا.

ودعا إلى المظاهرة، غير الحزبية، الناشط ميشائيل بالفيج، والذي أبلغ السلطات بأن المظاهرة سيشارك فيها نحو 50 ألف شخص، إلا أن سلطات المدينة أخطرته بأن الحد الأقصى للمشاركة لا ينبغي أن يتجاوز 10 آلاف شخص.

وأوضحت السلطات أنه ليس بوسع المدينة أو الشرطة حاليا السماح بتنظيم مظاهرة تفوق العدد المحدد، وأكدت ضرورة اتباع إجراءات السلامة لتجنب انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن آلاف الأشخاص تظاهروا في شتوتجارت مطلع الأسبوع الماضي للاحتجاج على تقويض حقوقهم الأساسية في ظل القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا. وتحدث المنظمون حينها عن مشاركة 5 آلاف شخص. وتتوقع شرطة المدينة مشاركة عدد مماثل اليوم.

وتشهد أنحاء متفرقة من ألمانيا مظاهرات مماثلة. ويخشى منتقدون من أن يسيطر على هذه المظاهرات مروجو نظريات المؤامرة أو اليمينيون الشعبويون.

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