توريد 110594 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد في كفر الشيخ

تابع جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، حيث تم استلام 110594 طن و448 كجم من محصول القمح من المزارعين، لافتًا إلى أن هناك 22 منفذا تابع للجهات المسوقة التابعة لكلاً من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت 246 ألف و742 فدان، بزيادة 21 ألف و439 فدان عن العام الماضي، ومتوسط إنتاجية الفدان من 2 ونصف إلى 3 والمستهدف توريده 181 ألف طن بنسبة 30% للشون والصوامع، من جملة إنتاج المحافظة بزيادة 45 ألف و333 طن عن العام الماضي.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد والاستلام للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتوريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مضيفاً أن الوزارة حددت موسم توريد القمح المحلي من 15 أبريل ولمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح خلال شهر رمضان من 9 صباحا حتى 4 عصراً، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طول شهر رمضان.