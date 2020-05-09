 وزيرة الصحة ترد على استفسارات دفعة مارس 2020 عبر فيديو يبث عبر قنواتها - بوابة الشروق
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وزيرة الصحة ترد على استفسارات دفعة مارس 2020 عبر فيديو يبث عبر قنواتها

منى زيدان
نشر فى : السبت 9 مايو 2020 - 9:49 م | آخر تحديث : السبت 9 مايو 2020 - 9:49 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالرد علي جميع الأسئلة والاستفسارات الخاصة بنظام التكليف والتدريب لدفعة مارس ٢٠٢٠.

وأكدت الوزارة استقبال أسئلتهم علي اللينك https://forms.gle/ZbegJwqxoaAUrK5s9
علي أن تقوم بالرد على كافة الأسئلة والاستفسارات يوم الأحد الموافق 10 مايو من خلال فيديو سيتم بثه عبر القنوات الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

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