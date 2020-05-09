التجهيز لزراعة 6 أصناف محاصيل صيفية موفرة للمياه بالوادي الجديد

قال المهندس إسماعيل عبدالبديع رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه سيتم البدء في زراعة 6 أصناف محاصيل صيفية موفرة للمياه وذات إنتاجية عالية، في ظل التنسيق والتعاون المشترك بين مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء.

وأضاف أن المحاصيل تشمل 4 أصناف جديدة من الذرة الشامية وهي (فردي أبيض - ثلاثي أبيض - فردي أصفر - ثلاثي أصفر)، وسيتم متباعتها والتوصية بأفضل صنفين للزراعة بالفرافرة وسط تحقيق أعلى إنتاجية واستخدام أقل كمية من المياه، وتشمل المحاصيل أيضا بدائل البرسيم الحجازي من المحاصيل النجيلية، وهما نوعان من السورجم (أمريكي، وهندي)، وهذه الأنواع ذات إنتاجية عالية ومستساغة جداً للحيوان.

وتابع أنه سيتم التوسع في زراعة محاصيل زيتية مثل دوار الشمس ونوعين من فول الصويا، وذلك لسد الفجوة الغذائية في المحاصيل الزيتية لملائمة التربة والظروف المناخية والإنتاجية العالية.

وأشار إلى أن هذه المحاصيل توفر في المياه وكذلك تزيد في الإنتاجية الحيوانية لأن الحيوانات في الوادي الجديد لا تأخذ احتياجاتها بشكل كاف من العلائق الجافة، ودائما التركيز على العلائق الخضراء أو المجففة والتبن، فلابد من التركيز على الأعلاف الجافة لرفع الإنتاج الحيواني؛ لأن تحسين وتطوير المنتجات الزراعية يعود على الحيوان.