ألمانيا: تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا و147 حالة وفاة



أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 168551 حالة بعد تسجيل 1251 إصابة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أن عدد الوفيات ارتفعت إلى 7369، بعد تسجيل 147 حالة جديدة.

وكانت الحكومة المركزية وسلطات الولايات الألمانية قد اتفقت يوم الأربعاء، على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى 5 يونيو، للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتعتبر ألمانيا سادس أكبر بؤرة للوباء في العالم، لكن نسبة الوفيات فيها منخفضة مقارنة مع معظم الدول المتضررة الأخرى.