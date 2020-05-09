إيجالو يريد الاستمرار مع مانشستر يونايتد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يأمل المهاجم النيجيري، أوديون إيجالو، في تمديد فترة إعارته مع مانشستر يونايتد، حتى استكمال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع رغبة الدوري الصيني الممتاز أيضا في عودة النشاط، ربما يضطر إيجالو للرجوع إلى ناديه شنغهاي شينهوا.

وأبلغ إيجالو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أرغب في استكمال الموسم لو سمحت الظروف بذلك.. كنت في حالة جيدة وسجلت أهدافا قبل التوقف، قدمت أفضل ما لدي وأتمنى العودة للعب".

وواصل "كان الفريق يحرز تقدما قبل الوباء، أرتبط بتعاقد على سبيل الإعارة، وهو ما يجعل أيامي معدودة مع يونايتد".

وذكرت تقارير أن يونايتد، يرغب في تمديد وجود الدولي النيجيري مع الفريق.

وسجل إيجالو 4 أهداف خلال 8 مباريات، في كل المسابقات مع الشياطين الحمر، من بينها هدف ضمن انتصار ساحق (5-0) على لاسك النمساوي، في الدوري الأوروبي.

وأضاف إيجالو "يعاني النادي واللاعبون وأي ممارس لكرة القدم كثيرا، لأننا لا نستطيع مواصلة القيام بما نحب.. هدفنا كلنا الآن استكمال الموسم، قبل التفكير في العقود وغيرها من الأمور".

وبدأ النيجيري مسيرته مع يونايتد بشكل رائع، منذ توقيع عقد الإعارة، الممتد حتى 31 مايو الجاري.