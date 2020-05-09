"إذا أردت أحكام التلاوة فالشيخ محمود الحصري، وإذا أردت حلاوة الصوت فالشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وإذا أردت النفس الطويل فالشيخ مصطفى اسماعيل، وإذا أردت هؤلاء جميعاً فالشيخ محمد رفعت"، هكذا قال الشيخ محمد متولي الشعراوي عن "قيثارة السماء"، كما إن علامات الموسيقى العربية قالوا عن الشيخ محمد رفعت إن حتجرته جمعت كل ميراث الحنجرة العربية من الأنغام الصوتية الخلاقة.

الشيخ محمد رفعت هو من مواليد حي المغربلين في القاهرة، عام 1882، وفي كُتاب بشتك أمام مسجد فاضل باشا في ضرب الجماميز، بدأت رحلته الأولى مع القرآن الكريم، وفي نفس المكان بدأ عمله، كقاريء للمسجد، وهو في عمر 15 عام، وكان وقتها مسئولاً عن رعاية أسرته، بعد وفاة والده.

وفي ذكرى ميلاده، نتسعرض بعض مما كُتب عن الشيخ الراحل، والتي رصدت حكايات مختلفة عنه على ألسنة كتاب ومتخصصين:

- منع اللعب وقت تلاوته

يقص علينا الدكتور عرفة عبده في كتابه "حكايات مصرية من زمن العز القديم"، حال الناس عند بداية تلاوة الشيخ محمد رفعت للقرآن في الإذاعة، وكانت مساء كل ثلاثاء وجمعة من الأسبوع.

"كان يلتف الناس حول أجهزة الراديو العتيقة في كل مكان في مصر، في موعد تلاوته، وكان أصحاب المقاهي يزيدون عدد الكراسي لاستيعاب السميعة، والأكثرية كانوا وقوفاً خاشعين ولم يكن مسموحاً في هذه المقاهي بممارسة ألعاب الكوتشينة والطاولة، وإذا بدأ الشيخ في تلاوته يتوقف عمال هذه المقاهي عن تقديم أية طلبات للزبائن، حتى ينتهي، وكان أشهر هذه المقاهي، البرابرة بشارع أبو السباع ومقهى النيل بشارع المنيل ومقهى العمال بحي السيدة زينب".

"أما حي درب الجماميز الذي كان الشيخ يعمل في أحد مساجده، فكان يوم الجمعة يوماً مشهوداً، حيث يضيق جامع الأمير فاضل باشا بالوافيدين من المديريات ومن القرى لسماع الشيخ وكان الترام يمر بالشارع، فكان سائقوا الترام ومعظمهم يتوقفون وتتوقف حركة الترام في الشارع".

فاشتهر جامع الأمير فاضل باشا بين العامة بجامع الشيخ رفعت، وضم الجامع شرفة علوية يجلس بها الأجانب من جنسيات مختلفة ومن الأقباط للاستماع إلى الشيخ.

- الإذاعات الأروبية تبث تلاوته في الحرب العالمية

يحكي الكاتب عمر طاهر في كتابه "صنايعية مصر" أن الشيخ محمد رفعت بلغ صيته وشهرته دول الوطن العربي بل وتخطتها، وكان حينها يتم بث تلاوته مرتين في الأسبوع بالإذاعة المصرية، وكان يتقاضى وقتها ثلاث جنيهات فقط عن تلاوة ساعة كاملة.

لم تقف شهرة صوت الشيخ عند حدود العالم العربي، بل وصلت إلى دول أوروبا، لدرجة أنه خلال الحرب العالمية الثانية كانت إذاعات لندن وباريس وبرلين تذيع قراءاته لجذب المستمعين إليها.

لم يكن حب الشيخ محمد رفعت مقتصراً على المسلمين فقط، بل الأقباط أيضاً، ففي واقعة للشيخ مع الإذاعة، قيل إنه قد وقف بجوار زملائه ومطلاباتهم بتسوية أجورهم بأجره، لاعتراضهم على تقاضيهم أجر أقل منه، وأعلن رفعت بأنه سيترك الإذاعة ولن يعود لها أبداً إزاء تعنتهم، ولم تهتم الإذاعة بهذا القرار، إلا أنها فوجئت بسيل من التذمر والغضب من الشعب احتجاجاً على توقفه عن التلاوة في الإذاعة، ولم تتحرك إدارة الإذاعة إلا عندما وصلتها رسالة موقعة باسم أقباط مصر، يعلنون فيها احتجاجهم على توقف الشيخ ويهددون بمقاطعة الإذاعة.

- أخطاء حرمت أجيال من حقيقة صوته

يقول صلاح الدين عبدالغني في كتابه "ألحان من السماء" إنه رغم الاتفاق على أن الشيخ محمد رفعت أحد أعظم من قرأ القرآن بصوته، وهو ما منحه لقب خادم القرآن الكريم، إلا أن الأجيال التي أعقبته حرمت من الاستماع لصوته الذي ظهر قبل أن تلحق مصر بوسائل التكنولوجيا الحديثة في التسجيل.

فعن هذه النقطة يقول الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب "إن ما نسمعه الآن من تلاوات للشيخ رفعت لا تمثل سوى 10% من عظمة وجمال صوت الشيخ رفعت الحقيقي، فهو صوت ملائكي يأتي من السماء".

إضافة إلى إهمال الإذاعة التي بدأت إرسالها في مايو 1934 وعاصرها الشيخ حتى رحيله في مايو 1950، فلم يتم الاحتفاظ بتسجيل لتلاوته، وما نراه الآن من القليل من تسجيلات الشيخ يرجع الفضل فيها لعشاقه ومحبيه، الذين قاموا بجمع تسجيلات الشيخ وإعادة تقديمها للإذاعة في منتصف الستينيات من القرن الماضي، رغم ما عانوه من صعوبات حيث كانت التسجيلات على إسطوانات شمع بدائية.

ويتضح إهمال الإذاعة للشيخ وعدم تقديرها لمكانته في ما ذكره عمر طاهر سابقاً، فهي لم تهتم لأمر توقفه عن العمل إلا بعد غضب من الجمهور نفسه وخوفهم على توقف اشتراكات الإذاعة وقتها.

وذكر عمر طاهر أن محبي الشيخ استطاعوا جمع 278 اسطوانة تضم 19 سورة مدتها 21 ساعة، وأعادوا تسجيلها، وفي سبيل تقديم الإذاعة هذه التسجيلات بأدق شكل ممكن تمت الإستعانة بالشيخ أبو العينين شعيشع.