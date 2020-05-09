وزير الزراعة اللبناني: فرض ضريبة على كل دونم غير مزروع في البلاد

كشف وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى، اليوم السبت، عن أن وزارته بصدد تقديم مشروع قانون لفرض ضريبة بقيمة 1000 ليرة عن كل دونم غير مزروع في لبنان.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن مرتضى قوله: "إننا في حكومة مواجهة التحديات لدينا خطط ووجهات نظر وأفكار، ونحن مصرون في الحكومة على تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، وهذا الموضوع لا يتحقق سريعا بل يحتاج إلى عمل ووقت، وخلال هذه المرحلة القليلة بدأنا نقوم بالإنجازات والأسبوع المقبل سنطلق حقول الأمهات لكل الأشجار المثمرة في مصلحة الأبحاث الزراعية، ومنذ شهرين نقوم بالاختبارات، وكل الشتول التي نستوردها من الخارج أصلناها في أرضنا".

واعتبر أن "الأهم من هذا أننا سنستطيع تصدير هذه الشتول إلى الخارج، وسنعمل على تأمين الفواكه المحلية على مدار السنة"، ذاكرا أن "وزارة الزراعة تقوم اليوم بمسح الأراضي في لبنان، ونحن سنقدم مشروع قانون لفرض ضريبة بقيمة 1000 ليرة عن كل دونم غير مزروع في لبنان لتشجيع الزراعة، وكل الناس مدعوة لتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، على أمل الإفراج عن أموال الصناعيين لتطوير المصانع".

وعن موضوع القنب الهندي، لفت مرتضى إلى أنه "أصبح قانونا فاعلا، ونحن في انتظار تشكيل الهيئة الناظمة لهذا القطاع الذي أسميته الذهب لأهل البقاع، والجدوى الاقتصادية لهذا القطاع سهلة وبسيطة، ونعمل اليوم بالتنسيق مع العلماء في لبنان على تهجين شتلة القنب الهندي، كي لا يتم استيرادها من الخارج، لانها تكلف 3 دولارات، في حين أننا نعمل كي تصل التكلفة إلى 06ر0 سنت للنبتة الواحدة، إذا تم إنتاجها في لبنان".

وقال: "نشجع تصنيع الأدوية في لبنان، ونحن نعمل على تهجين شتلة القنب الهندي كي يكون المخدر فيها 030ر0 فقط".

وأكد أن "هناك أمالا وخططا كبيرة في الحكومة، كي نحقق الأهداف في العام المقبل، ولدينا 110 هكتارات بحاجة إلى إصلاح وسنعمل بالمشروع الأخضر على ذلك".

وأوضح أنه في "ظل أزمة كورونا تعرضنا لانتكاسة كبيرة، والمصلحة الأولى والأخيرة اليوم هي للمستهلك اللبناني، ونحن نعمل على تأمين أفضل أنواع الغذاء بأسعار جيدة ونوعية جيدة أيضا".

وذكر أن "لبنان رغم كل أراضيه يستورد الخضار من الخارج"، داعيا الصناعيين إلى "توسيع معاملهم لتشجيع المزارعين".