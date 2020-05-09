النيابة تحفظ على 11 طن مواد غذائية محجوبة عن الأسواق في الإسكندرية

وحجز صاحب المضبوطات على ذمة تحريات المباحث لاتهامه باحتكار سلع غذائية.





قررت نيابة الدخيلة غربي الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 11 طن و250 كيلو جرام، مواد غذائية عبارة عن "دقيق، وسكر حر" مجهولين المصدر، مع حجز صاحب المضبوطات، على ذمة تحريات المباحث، لاتهامه باحتكار مواد غذائية.

وجاء القرار عقب قيام شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بضبط مالك المخزن المخصص لتجارة السلع الغذائية "غير مرخص"، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، لحجبه المضبوطات عن التداول في الأسواق، بقصد رفع أسعارها.

وتمت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات مباحث التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، مدير مباحث الإسكندرية، تفيد قيام مالك المخزن، بالاتجار بالسلع الغذائية، مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، واستهداف المخزن، تم ضبط مالكه، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر "جنح" بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.