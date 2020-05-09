أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها مفاده: «هل الفطر يكون قبل صلاة المغرب أم بعدها؟».

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو نشرته صفحة دار الإفتاء في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم السبت، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور»، مستطردًا: «سنة النبي أن يُفطر قبل أن يصلي».

وأشار إلى أن الرسول كان يُفطر على رُطب، فإن لم تكن فتمر، فإن لم تكن فحسوات من الماء قبل أن يصلي.