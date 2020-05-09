فلسطين تحيي الذكرى الـ72 للنكبة إلكترونيا وسط تفشي كورونا

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم السبت، عن فعاليات احياء الذكرى "72" للنكبة الفلسطينية.

وقال أبو الهولي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتمد برنامج فعاليات إحياء الذكرى "72" للنكبة بدون فعاليات شعبية حماية وحرصاً على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات والشتات وفي كافة أماكن تواجده في ظل تفشي جائحة كورونا حول العالم، مشيرا إلى أنها ستقتصر هذا العام على الأنشطة والفعاليات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي من خلال تدشين أكبر حملة إعلامية على مستوى فلسطين والشتات متعددة اللغات وبكافة الأشكال بشكل متميز تحت شعار "سنعود إلى فسطين".

وأضاف أن اللجنة الوطنية العليا لأحياء ذكرى النكبة قد اعتادت إحياء ذكرى النكبة بفعاليات جماهيرية، وأنشطة سياسية وثقافية وأدبية وفنية متعددة ولكن نظراً للحالة الطارئة التي تشهدها البلاد في مواجهة فيروس كورونا أُوقفت كافة الفعاليات الوطنية والتجمعات الشعبية والجماهيرية حتى اشعار آخر التزاماً بحالة الطوارئ التي أعلن عنها عباس وتقيداً بقرارات الحكومة الفلسطينية.