الأورمان: بدء توزيع 400 ألف كجم لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات

أعلنت جمعية "الأورمان" عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتوزيع 400 ألف كجم لحوم تزامنًا مع شهر رمضان الكريم على الأسر الأكثر احتياجاً في قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية؛ وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم خلال الشهر الكريم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان - في تصريح اليوم السبت- أن الجمعية ومن خلال التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية لتوزيع اللحوم والتي سبق وأنهت التنسيق بشأنها مع وزارة التضامن تماشيا مع سياسة الدولة في تخفيف الآثار السلبية للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس "كورونا" ولمساعدة الأسر الأكثر احتياجا في شهر رمضان، لافتا إلى أن الجمعية سبق وأن أنهت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى التي تضمنت توزيع 600 ألف كجم لحوم، وذلك عن طريق فروعها بالمحافظات وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على الأسر الأكثر احتياجًا في كل من قرى ونجوع ومراكز المحافظات بحضور مندوب عن وزارة التضامن الاجتماعي ومدير فرع الأورمان لكل محافظة.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تنفذ خطة متكاملة لتوزيع "كراتين" مواد غذائية على الأسر غير القادرة والأولى بالرعايا، حيث إنها بصدد الانتهاء من توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية بجميع محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن جمعية "الأورمان" سبق لها ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية كالمساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظات من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظات وفي القاهرة.