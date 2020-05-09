تطهير وتعقيم أكثر من 12 ألف منشأة حكومية بالغربية

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والمصالح الحكومية في جميع قرى ومراكز المحافظة في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات انتهت من تطهير وتعقيم 12 ألف و 661 منشأة حكومية حتي الآن، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

وأضاف المحافظ ، أن أعمال التطهير والتعقيم شملت 2406 مسجد و 103 كنيسة ، و 1747 مدرسة ، و 5943 شوارع وميادين رئيسية، و 816 مواقف سيارات ، و 746 منشأة صحية، و 407 سوق ، و 25 محكمة، و 294 بنكا ، و 174 قسم شرطة.