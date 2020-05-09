شهد مطار الخرطوم صباح اليوم السبت تدشين أول شحنة لصادرات اللحوم السودانية إلى المملكة العربية السعودية، حيث بلغت حمولة الطائرة القادمة من الرياض 20 طنًا من اللحوم تم تجهيزها في مسلخ بالخرطوم وفق الإشتراطات العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية ( سونا ) اليوم عن الدكتور علم الدين عبد الله أبشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية قوله إن "هذه الخطوة استراتيجية وفق توجه الدولة بادخال سلسلة القيمة المضافة للمنتجات السودانية".

وأشاد الوزير أبشر بالجهود المقدرة لمنظومة الصناعات الدفاعية وشركة الاتجاهات المتعددة في تصدير أول شحنة من اللحوم الحمراء السودانية للمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها شركة الاتجاهات المتعددة المتمثلة في مسلخ الكدرو الحديث الذي يعد من أكبر المسالخ في الشرق الاوسط، بجانب إمتلاك الشركة لمزرعة ضخمة ومتطورة ومتخصصة في الإنتاج الحيواني.

بدوره ، وصف سفير السعودية في الخرطوم علي بن حسن جعفر تدشين أول شحنة لصادرات اللحوم السودانية إلى السعودية بـ "مرحلة جديدة فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين" ،مشيرا الى أن المجال الاقتصادي الاستراتيجي بين المملكة والسودان يسعي الى تنمية وتشجيع اهم قطاعات الاقتصاد .

وكشف السفيرعن موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية بتدشين الدفعة الأولى لتنمية وتشجيع صادرات اللحوم للمملكة.

وقال إن هذه الخطوة استراتيجية ومهمة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين للمساهمة في سد الفجوة للامن الغذائي العربي والذى تشجعه المملكة للاستفادة من الميزة النسبية المتوفرة لدي السودان.