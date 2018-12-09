أمير الكويت: نواجه تحديا غير مسبوق في الحفاظ على الاقتصاد الوطني

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت أن بلاده تواجه تحديا غير مسبوق في الحفاظ على الاقتصاد الوطني في ظل جائجة كورونا وتراجع أسعار النفط.

ودعا أمير الكويت، في كلمة بمناسبة قرب حلول العشر الأواخر من رمضان أوردت وكالة الأنباء الكويتية( كونا) مقتطفات منها اليوم ، الحكومة ومجلس الأمة إلى التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الانفاق الحكومي ويضع الخطط لتنويع الموارد .

وأعرب عن سعادته وسروره بنجاح واكتمال خطة إرجاع المواطنین الكويتيين في الخارج إلى أرض الوطن ، مقدرا عالیا الجهود الكبیرة التي بذلتها الحكومة والجهات المعنیة الأخرى.

وشدد الشيخ صباح على وجوب الإلتزام التام وبكل الحزم بتعلیمات وزارة الصحة بالحظر الكلي ، مشيرا إلى أن دولة الكويت تفاعلت مع المجتمع الدولي لمواجهة ھذا الوباء، فواصلت دورھا وعطاءها الإنساني فكانت في طلیعة الدول التي قدمت مساعداتها المالیة السخیة، كما شاركت في القمم والمؤتمرات واللقاءات التي عقدت لبحث ومعالجة تداعیات هذا الوباء.

وقال "إن كويت الغد تواجه تحديا كبیرا وغیر مسبوق، يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجیة الناجمة عن هذا الوباء، لاسیما التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض قیم الأصول والاستثمارات، مما سیؤثر سلبا على الملاءة المالیة للدولة".

وأضاف: "لقد دعوت في العديد من المناسبات إلي تركیز جهودنا لبناء إقتصاد مستقر ومستدام أساسه الانسان، مستغلین ثرواتنا الطبیعیة التي حبانا الله بها".

وأشار الشيخ صباح إلى أنه وجه إلى "مراجعة منهج ونمط حیاتنا الیومیة وترشید استغلال مواردنا وتقلیل الاعتماد على الغیر في أعمالنا" ، داعيا الحكومة ومجلس الأمة في ظل هذه الظروف إلى التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الانفاق الحكومي ويضع الخطط لتقلیل الإعتماد على مورد واحد ناضب.