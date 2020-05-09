وزير الخارجية الأمريكي يستأنف رحلاته الخارجية بزيارة إلى إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأول، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور إسرائيل للتعبير عن دعمه للحكومة الاسرائيلية الجديدة، مستأنفا بذلك رحلاته الخارجية التي علقت بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسيلتقي بومبيو، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي بيني جانتس في القدس المحتلة، الأربعاء المقبل، وهو يوم أداء الحكومة الجديدة اليمين.

وتأتي زيارة بومبيو بينما عبرت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تأييدها لخطط نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة على الرغم من تحذيرات الفلسطينيين من أن ذلك سيقتل آفاق اتفاق للسلام على الأمد الطويل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاس في بيان إن بومبيو "سيبحث في الجهود الأمريكية والاسرائيلية لمكافحة وباء كورونا ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران الخبيث".

وأضافت أورتيجاس أن "التزام الولايات المتحدة بإسرائيل لم يكن أقوى مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترامب".

وصرح ديفيد شينكير كبير الدبلوماسيين الأمريكيين للشرق الأوسط أن بومبيو سيتوجه إلى إسرئيل بدعوة من الحكومة الاسرائيلية، مشيدا بتحرك إسرائيل في مواجهة وباء كورونا، معتبرا أن "أداءها أفضل من الكثير من الدول الأخرى في تطويق التهديد".

وبذلك، سيكون بومبيو واحدا من أوائل كبار المسؤولين في العالم الذين يستأنفون رحلاتهم مع بدء التخفيف التدريجي لإجراءات العزل التي فرضت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت آخر رحلة قام بها بومبيو إلى الخارج جرت في 23 مارس وقادته إلى أفغانستان وقطر. وقد وجّه خلالها انتقادات حادة للمسؤولين الأفغان بسبب صراعاتهم الداخلية، كما التقى ممثلين عن حركة طالبان لبحث اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وكان ترامب كشف في يناير خطته المنتظرة منذ فترة طويلة للسلام في الشرق الأوسط. وقد منح بموجبها إسرائيل الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن - المنطقة الاستراتيجية التي تشكّل 30% من مساحة الضفّة الغربية المحتلة- والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.