أمريكا: إغلاق ميدان «تايمز سكوير» في نيويورك إثر وقوع حادث إطلاق نار

أعلنت السلطات الأمريكية وقوع حادث إطلاق نار في ميدان (تايمز سكوير) بمدينة نيويورك اليوم /السبت/، ما أسفر عن إصابة امرأة وطفل يبلغ من العمر 4 أعوام وتم على إثره إغلاق الميدان.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المشتبه به في الحادث فر من مكان إطلاق النار.

وأضافت الشبكة أن حادث إطلاق النار وقع في الساعة الخامسة مساءً اليوم (بالتوقيت المحلي) في شارع 44 بالمنطقة السابعة بنيويورك.

وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، فيما أشارت "فوكس نيوز" إلى أنه لم يتم القبض على أي أشخاص يُشتبه في صلتهم بالحادث حتى الآن.