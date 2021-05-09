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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، من تحرير عدد ٣١ محضر مخالفة قرار مواعيد غلق المحلات بنطاق المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة قامت بها الوحدة مساء اليوم؛ بإشراف أحمد حمزة - نائب رئيس المدينة، للمرور على المحلات التجارية والمقاهي بنطاق المدينة، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق في يومها الثالث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٣ محضر عدم التزام بارتداء الكمامات، وذلك لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بارتداء المواطنين للكمامات بوسائل النقل المختلفة حفاظًا على سلامتهم.

وتضمنت الحملة أيضًا إزالة ١٥٠ مخالفة إشغال طريق، والتي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بشوارع المدينة، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شارك في الحملة قسم الإشغالات بالوحدة، ومشروع الباعة الجائلين، وذلك بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

وفي سياق متصل؛ واصلت الوحدات القروية التابعة للمركز لليوم الثالث على التوالي؛ مرورها على المحلات التجارية والمقاهي بنطاق القرى التابعة لها، للتأكد من التزامها بالمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.