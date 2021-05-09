تكليفات من محافظ المنيا بمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وإجراءات مواجهة كورونا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة مدى إلتزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ورافق نائب المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

وشملت الجولة، المحال التجارية والمطاعم، بحي شمال ووسط مدينة المنيا وعدد من ميادين المدينة.

وتم خلال الجولة، غلق وتشميع لمحل بلاى ستيشن، لمخالفته مواعيد الحظر، بالإضافة لتحرير محاضر لعدد من المطاعم والمحال تجارية لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم تحرير محاضر لعدد من سائقي سيارات الأجرة لعدم ارتدائهم الكمامة.

وخلال الجولة، ناشد نائب المحافظ، المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم ، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع نائب المحافظ، خلال الجولة الميدانية المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا المستجد، أمام مسجد الفولي على كورنيش النيل بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حيث اطمأن على سير العمل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.