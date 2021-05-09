تكليفات من محافظ المنيا بمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وإجراءات مواجهة كورونا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة مدى إلتزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
ورافق نائب المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.
وشملت الجولة، المحال التجارية والمطاعم، بحي شمال ووسط مدينة المنيا وعدد من ميادين المدينة.
وتم خلال الجولة، غلق وتشميع لمحل بلاى ستيشن، لمخالفته مواعيد الحظر، بالإضافة لتحرير محاضر لعدد من المطاعم والمحال تجارية لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم تحرير محاضر لعدد من سائقي سيارات الأجرة لعدم ارتدائهم الكمامة.
وخلال الجولة، ناشد نائب المحافظ، المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم ، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتابع نائب المحافظ، خلال الجولة الميدانية المركز المتنقل للقاحات فيروس كورونا المستجد، أمام مسجد الفولي على كورنيش النيل بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حيث اطمأن على سير العمل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.