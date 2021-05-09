جوجل تعلن توفير مجموعة من الميزات لتعزيز الأمان لمستخدميها

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أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية (عملاق محركات البحث على الإنترنت حول العالم) تعزيز الأمان لمستخدميها؛ من خلال توفير مجموعة واسعة من الميزات.

وأوضح موقع "لايف منت" التقني أن إحدى هذه الميزات هي "التحقق من خلال خطوتين"، والتي تضيف درجة إضافية من الأمان لمستخدمي حساب جوجل Google.

وكانت ميزة "التحقق من خلال خطوتين" اختيارية، ويمكن للمستخدمين التسجيل للحصول عليها من إعدادات حساباتهم.

وأعلنت "جوجل" أن جميع المستخدمين ستتاح لهم ميزة "التحقق من خطوتين" قريبًا.

وذكرت الشركة أن هذه ستكون طريقة أخرى لحساب المستخدم؛ لتأكيد أن المالك الشرعي للحساب يحاول تسجيل الدخول.

وقال مارك ريشر مدير إدارة المنتجات والهوية وأمن المستخدم في جوجل: "تتمثل إحدى أفضل الطرق لحماية حسابك من كلمة المرور المخترقة أو الضعيفة في وجود شكل ثانٍ للتحقق، وأنك تقوم بتسجيل الدخول حقًا".