سفير الاتحاد الأوروبي: العلاقات بين مصر والاتحاد قوية وعميقة

أكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، العلاقات القوية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي والتي وصفها بأنها "عميقة" من الناحية التاريخية والاجتماعية، مؤكداً على أهمية التعاون مع الجوار الأوروبي، ووصف مصر بأنها تعد دولة محورية في إطار الجوار الأوروبي وتربطها علاقات قوية تقوم على المنافع المشتركة مع الاتحاد.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامة وفد المفوضية بالقاهرة افتراضيا، مساء اليوم الأحد، بمناسبة يوم أوروبا، حيث أشار السفير كريستيان برجر إلى أن الدفعة الثانية من لقاح مبادرة "كوفاكس" المضاد لكوفيد-19 ستصل إلى مصر اليوم التاسع من مايو.

وقال السفير إننا دخلنا في العام الثاني من جائحة وباء "كورونا" ولكن هذا العام أفضل من السابق حيث ظهرت اللقاحات، وبالفعل بدأت أعداد الإصابات بالتراجع، ونحن نريد مد يد العون لشركائنا، إذ أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً أساسياً في مبادرة "كوفاكس" وقمنا بتقديم جرعات من اللقاح فعليا للدول الشريكة ومن بينها مصر، لأننا نعمل على ضمان توزيع اللقاح بشكل عادل في العالم.

وأكد أن الجائحة التي اجتاحت العالم بأسره بشكل سريع بتداعياتها السلبية على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، أعطت دروسا كبيرة مفادها أنه ما من دولة يمكنها مقاومتها بمفردها ولكنه لابد من الاتحاد.

وفي سياق متصل، وجه جوزيب بوريل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد رسالة مسجلة بمناسبة "يوم أوروبا"، مستعرضا تاريخ هذا اليوم الذي يوافق ذكرى "إعلان شومان" في عام 1950 والذي مهد الطريق للتكامل الاقتصادي الأوروبي، ووضع بهذا حجر الأساس للاتحاد الأوروبي.

وكانت الاحتفالية الافتراضية قد بدأت بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد الرسمي للاتحاد الأوروبي، كما تضمنت مقطوعة موسيقية من أوركسترا الاتحاد الأوروبي للشباب.