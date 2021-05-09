معهد الفلك: مستبعد سقوط الصاروخ الصيني على الأراضي المصرية المأهولة بالسكان

أعلن معهد البحوث الفلكية، أن غرفة عمليات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ترصد وتتابع الدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي.

وأوضح عميد المعهد في بيان صحفي، أنه من المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر 90% منه فوق المياه ابتداءا من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.

وأشار إلى أنه ومن المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه علي أرتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلي سطح الأرض.

وأكد أنه من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ على الأراضي المصرية المأهولة بالسكان والغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم أصدار بيانات تاليه علي مدار الساعات القادمة كلما توفر معلومات أو بيانات جديدة.