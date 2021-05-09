الاتحاد الاوروبي: لم نمدد عقد اللقاح المضاد لكورونا مع أسترازينيكا

قال مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بريتون، اليوم الأحد، إن التكتل الأوروبي لم يمدد عقد اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المصنعة له.

وقال بريتون لمحطة "فرانس إنتر" الفرنسية فيما يخص العقد المبرم مع "أسترازينيكا": "لم نمدد الطلب إلى ما بعد شهر حزيران/يونيو"، مضيفا:"سنرى... سنرى ماذا سيحدث".

وتم الربط بين لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا وبين خطر نادر جدا لحدوث جلطات دم محتملة، ولاسيما بالنسبة للنساء الأصغر سنا، مما أدى إلى قيام بعض الدول بقصر استخدامه على الفئات العمرية الأكبر سنا فقط.

وأعرب بريتون عن وجهة نظر إيجابية بشأن جودة جرعات لقاح "أسترازينيكا"، قائلا "إنه لقاح جيد".

وفي مقابلة منفصلة اليوم الأحد ، قال مفوض شؤون العدل ديدييه رايندرز لقناة "في آر تي" البلجيكية إن "لدينا مشكلة حقيقية مع أسترازينيكا. هناك انعدام في الثقة. لذلك من المستحيل الآن شراء هذا اللقاح."

وتأخرت عمليات تسليم جرعات أسترازينيكا للاتحاد الأوروبي، حيث لم يصل في الربع الأول من هذا العام، سوى 30 مليون جرعة من أصل 120 مليونا تمت الموافقة عليها.

ومع ذلك، لم تصدر المفوضية الأوروبية أي تصريحات رسمية حول التعاقد مع شركة الأدوية. وقال متحدث باسمها إننا "نبقي كل الخيارات مطروحة للاستعداد للمراحل التالية من الجائحة، لعام 2022، وما بعده".

وكانت المفوضية الأوروبية أبرمت أمس السبت اتفاقا مع شركة "فايزر/بيونتك" المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا، لشراء ما يصل إلى 8ر1 مليار جرعة إضافية حتى عام 2023.